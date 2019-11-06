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UEFA Avrupa Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı

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Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi gruplarında dördüncü hafta heyecanı yaşanacak

UEFA Avrupa Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı
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UEFA Avrupa Ligi gruplarında dördüncü hafta maçları oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 12 grupta 24 karşılaşma yapılacak.

Dördüncü haftada Medipol Başakşehir, J Grubu'nda Avusturya'nın Wolfsberger, K Grubu'nda bulunan Beşiktaş da Portekiz'in Braga ekibine konuk olacak. İki müsabaka da TSİ 23.00'te başlayacak.

Trabzonspor ise C Grubu'ndaki dördüncü maçında deplasmanda Rusya'nın Krasnodar takımı ile saat 20.55'te karşılaşacak.

Ligde dördüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

7 Kasım Perşembe:

18.50 Astana (Kazakistan) - AZ Alkmaar (Hollanda)

20.55 Dudelange (Lüksemburg) - Sevilla (İspanya)

20.55 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Karabağ (Azerbaycan)

20.55 Kopenhag (Danimarka) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

20.55 Lugano (İsviçre) - Malmö (İsveç)

20.55 Basel (İsviçre) - Getafe (İspanya)

20.55 Krasnodar (Rusya) - Trabzonspor (Türkiye)

20.55 LASK (Avusturya) - PSV (Hollanda)

20.55 Rosenborg (Norveç) - Sporting Lizbon (Portekiz)

20.55 Cluj (Romanya) - Rennes (Fransa)

20.55 Lazio (İtalya) - Celtic (İskoçya)

20.55 Standard Liege (Belçika) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

23.00 Rangers (İskoçya) - Porto (Portekiz)

23.00 Feyenoord (Hollanda) - Young Boys (İsviçre)

23.00 Espanyol (İspanya) - Ludogorets (Bulgaristan)

23.00 Ferencvaros (Macaristan) - CSKA Moskova (Rusya)

23.00 Wolfsburg (Almanya) - Gent (Belçika)

23.00 Olexandriya (Ukrayna) - Saint-Etienne (Fransa)

23.00 Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Roma (İtalya)

23.00 Wolfsberger (Avusturya) - Medipol Başakşehir (Türkiye)

23.00 Wolverhampton (İngiltere) - Slovan Bratislava (Slovakya)

23.00 Braga (Portekiz) - Beşiktaş (Türkiye)

23.00 Manchester United (İngiltere) - Partizan (Sırbistan)

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