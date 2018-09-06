Türkiye, Rusya ile 5. randevuda

İki ülke A milli futbol takımları arasında bugüne kadar oynanan 4 karşılaşmada Rusya 2 galibiyet alırken, 2 maç da berabere sona erdi.
Bu müsabakalarda ay-yıldızlı ekip, yalnızca 1 gol atarken, kalesinde ise 3 gol gördü.
- SON MAÇ BERABERE BİTTİ
İki ekip son olarak 5 Haziran 2018'de Rusya'nın başkenti Moskova'daki CSKA Arena'da oynanan hazırlık maçında mücadele etti.
Türkiye ve Rusya arasındaki bu son karşılaşma, 1-1 sona erdi.
Ay-yıldızlı ekibin golünü 59. dakikada Yunus Mallı attı. Bu gol, Türkiye'nin Rusya'ya attığı ilk gol olarak da kayıtlara geçti.
- İLK MAÇ 1994'TE
Türkiye ve Rusya, ilk kez 20 Nisan 1994'te Bursa Atatürk Stadı'nda oynanan hazırlık maçında karşılaştı. İki ülke arasındaki ilk maçı Rusya, Dmitri Radchenko'nun 10. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.
22 Nisan 1998'de bu kez Moskova'da yapılan müsabakada Rusya aynı skorla galip geldi.
- SSCB DÖNEMİNDE 15 MAÇ
Türkiye, SSCB döneminde rakibiyle yaptığı 15 maçın 12'sini kaybetti, 3'ünü kazandı.
Bu müsabakalarda sadece 8 gol atabilen ay-yıldızlı ekip, kalesinde 30 gole engel olamadı.
- MAÇLAR
Türkiye ile Rusya A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
|
Tarih
|
Yer
|
Organizasyon
|
Sonuç
|
20.04.1994
|
Bursa
|
Özel
|
0-1
|
22.04.1998
|
Moskova
|
Özel
|
0-1
|
31.08.2016
|
Antalya
|
Özel
|
0-0
|
05.06.2018
|
Moskova
|
Özel
|
1-1
Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.