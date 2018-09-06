Türkiye, Rusya ile 5. randevuda

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup ilk maçında bugün Trabzon'da konuk edeceği Rusya ile tarihinde 5. kez karşı karşıya gelecek

İki ülke A milli futbol takımları arasında bugüne kadar oynanan 4 karşılaşmada Rusya 2 galibiyet alırken, 2 maç da berabere sona erdi.

Bu müsabakalarda ay-yıldızlı ekip, yalnızca 1 gol atarken, kalesinde ise 3 gol gördü.

- SON MAÇ BERABERE BİTTİ

İki ekip son olarak 5 Haziran 2018'de Rusya'nın başkenti Moskova'daki CSKA Arena'da oynanan hazırlık maçında mücadele etti.

Türkiye ve Rusya arasındaki bu son karşılaşma, 1-1 sona erdi.

Ay-yıldızlı ekibin golünü 59. dakikada Yunus Mallı attı. Bu gol, Türkiye'nin Rusya'ya attığı ilk gol olarak da kayıtlara geçti.

- İLK MAÇ 1994'TE

Türkiye ve Rusya, ilk kez 20 Nisan 1994'te Bursa Atatürk Stadı'nda oynanan hazırlık maçında karşılaştı. İki ülke arasındaki ilk maçı Rusya, Dmitri Radchenko'nun 10. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

22 Nisan 1998'de bu kez Moskova'da yapılan müsabakada Rusya aynı skorla galip geldi.

- SSCB DÖNEMİNDE 15 MAÇ

Türkiye, SSCB döneminde rakibiyle yaptığı 15 maçın 12'sini kaybetti, 3'ünü kazandı.

Bu müsabakalarda sadece 8 gol atabilen ay-yıldızlı ekip, kalesinde 30 gole engel olamadı.

- MAÇLAR

Türkiye ile Rusya A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç 20.04.1994 Bursa Özel 0-1 22.04.1998 Moskova Özel 0-1 31.08.2016 Antalya Özel 0-0 05.06.2018 Moskova Özel 1-1

Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.