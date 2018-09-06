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Türkiye, Rusya ile 5. randevuda

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup ilk maçında bugün Trabzon'da konuk edeceği Rusya ile tarihinde 5. kez karşı karşıya gelecek

Türkiye, Rusya ile 5. randevuda
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İki ülke A milli futbol takımları arasında bugüne kadar oynanan 4 karşılaşmada Rusya 2 galibiyet alırken, 2 maç da berabere sona erdi.

Bu müsabakalarda ay-yıldızlı ekip, yalnızca 1 gol atarken, kalesinde ise 3 gol gördü. 

- SON MAÇ BERABERE BİTTİ

İki ekip son olarak 5 Haziran 2018'de Rusya'nın başkenti Moskova'daki CSKA Arena'da oynanan hazırlık maçında mücadele etti.

Türkiye ve Rusya arasındaki bu son karşılaşma, 1-1 sona erdi.

Ay-yıldızlı ekibin golünü 59. dakikada Yunus Mallı attı. Bu gol, Türkiye'nin Rusya'ya attığı ilk gol olarak da kayıtlara geçti. 

- İLK MAÇ 1994'TE

Türkiye ve Rusya, ilk kez 20 Nisan 1994'te Bursa Atatürk Stadı'nda oynanan hazırlık maçında karşılaştı. İki ülke arasındaki ilk maçı Rusya, Dmitri Radchenko'nun 10. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

22 Nisan 1998'de bu kez Moskova'da yapılan müsabakada Rusya aynı skorla galip geldi.

- SSCB DÖNEMİNDE 15 MAÇ

Türkiye, SSCB döneminde rakibiyle yaptığı 15 maçın 12'sini kaybetti, 3'ünü kazandı.

Bu müsabakalarda sadece 8 gol atabilen ay-yıldızlı ekip, kalesinde 30 gole engel olamadı.

- MAÇLAR

Türkiye ile Rusya A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: 

 Tarih

 Yer

 Organizasyon

 Sonuç

20.04.1994

Bursa

      Özel

 0-1

22.04.1998

Moskova

      Özel

 0-1

31.08.2016

Antalya

      Özel

 0-0

05.06.2018

Moskova

      Özel

 1-1

Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.

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