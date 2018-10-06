Türkiye, Kıbrıs karşısında zorlanmadı

Türkiye ile Güney Kıbrıs dün bir kez daha uluslar arası arenada milli maç yaptılar. Kıbrıslı Türkler'in sadece seyirci olabildiği organizasyon Antalya'da yapıldı.

2018/19 UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 2. Grup'taki ikinci maçında Türkiye U19 Kadın Milli Takımı ile Güney Kıbrıs U19 Kadın Milli Takımı dün karşılaştılar. Antalya’da Emir Hotels 2 Arslan Demirci Spor Kompleksi Stadı’nda karşılaşan 2 takımın maçında Türkiye U19 Kadın Milli Takımı rahat bir galibiyet aldı. İlk devreyi 2 farklı önde tamamlayan maçı da 3-1 kazanarak, ikinci maçında ikinci galibiyetini aldı. Kıbrıs ise ikinci maçında ikinci mağlubiyetini aldı.

Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Frida Nielsen'in yönettiği maçta, Türkiye’nin gollerini 32. dakikada Seda Nur İncik, 36. dakikada Birgül Sadıkoğlu ve 87. dakikada İrem Eren kaydetti. Kıbrıs’ın golünü 69. dakikada Stavriana Antoniou attı.