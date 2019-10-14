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Türkiye, Fransa'dan istediğini aldı

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EURO 2020 Elemeleri H Grubu 8. maçında deplasmanda son Dünya Şampiyonu Fransa ile 1-1 berabere kalan A Milli Futbol Takımımız, gruptan çıkma adına dev bir adım daha attı

Türkiye, Fransa'dan istediğini aldı
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Saint-Denis kentindeki Stade de France'ta oynanan ve TRT 1'den naklen yayınlanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. İlk yarıya kurtarışlarıyla milli kalecimiz Mert Günok damgasını vurdu.

Ev sahibi Fransa 76. dakikada Fransa Olivier Giroud ile 1-0 öne geçti. Bu gole A Millilerimiz, 82. dakikada Kaan Aynan ile yanıt verdi: 1-1

İkinci yarıda sakatlanan Zeki Çelik'in yerine oyuna giren Kaan Ayhan, Konya'da oynanan ilk maçta da Fransa filelerini havalandırmıştı.

Kalan süresinde başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.w

Bu sonuçla iki takım da puanını 19'a çıkarırken Türkiye H Grubu'ndaki liderliğini sürdürdü.

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