Türkiye final bileti için sahada

Türkiye A Milli Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 9. maçında bugün İzlanda'yı ağırlayacak. Milliler, hem EURO 2020'yi garantilemek hem de grupta liderliğini sürdürmek istiyor

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 UEFA Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki 9. hafta maçında İzlanda ile Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Grupta 19 puanla Fransa'nın önünde averajla lider durumda bulunan Ay-yıldızlı ekibimiz, hem EURO 2020 finallerinin biletini cebine koymak hem zirvedeki yerini korumak için sahaya çıkacak.

Dev mücadele öncesi heyecan dorukta. Şenol Güneş ve öğrencileri, grupta yenildikleri tek ekip olan İzlanda'yı evine eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor.

14 Kasım Perşembe günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maçı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Taylor'un yardımcılıklarını GaryBeswick ve Adam Nunn üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise StuartAttwell olacak.

Saat 20:00'de başlayacak dev mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL LİDER ÇIKAR?

Şu ana kadar oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan A Milli Takımımız, 19 puanla grubun zirvesinde bulunuyor. Türkiye'ye gruptan çıkmak için İzlanda maçında 1 puan yetiyor. Ancak Şenol Güneş ve öğrencileri, gruptan lider çıkmayı hedefliyor.

A Milliler, 15 puanı bulunan İzlanda'yı yendiği takdirde hem EURO 2020 Finalleri'ne gitmeyi garantileyecek hem de grubu lider bitirmek için büyük bir avantaj elde edecek. Ay-yıldızlılar, İzlanda'nın ardından 17 Kasım'da deplasmanda oynayacağı Andorra'yı da mağlup etmesi durumunda H Grubu'ndan lider olarak adını Avrupa Futbol Şampiyonası'na yazdıracak.

Milli Takımın, İzlanda’ya yenilmesi durumunda ise Andorra maçının önemi daha da artacak. Türkiye, Andorra karşısında sahadan galibiyetle ayrılması durumda diğer maçların sonuçlarına bakmaksızın Avrupa Şampiyonası vizesini cebine koyacak. Millilerin, gruptan lider olarak çıkıp çıkmayacağı ise diğer maçların sonuçlarına göre belli olacak.

Aynı puanla (19) A Milli Takımımızı takip eden son Dünya Şampiyonu Fransa, 14 Kasım'da Moldova'yı ağırlayacak. Fransa gruptaki son maçında ise 17 Kasım'da Arnavutluk ile deplasmanda karşılaşacak.

İzlanda ise gruptaki son maçında 17 Kasım'da Moldova'ya konuk olacak.

H Grubu'ndaki puan durumu:

1- TÜRKİYE: 19 puan

2- Fransa: 19 puan

3- İzlanda: 15 puan

4- Arnavutluk: 12 puan

5- Andorra: 3 puan

6- Moldova: 3 puan