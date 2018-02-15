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Türkiye, FIFA dünya sıralamasında üç basamak yükseldi

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Türkiye Milli Takımı, FIFA dünya sıralamasında üç basamak yükselerek 38'inciliğe çıktı

Türkiye, FIFA dünya sıralamasında üç basamak yükseldi
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FIFA'nın internet sitesinden açıklanan şubat ayı dünya sıralamasına göre 735 puana sahip ay-yıldızlılar, üç basamak yükselerek 38. sıraya yerleşti.

FIFA Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya, geçen ay olduğu gibi zirvede yer aldı. Brezilya 2'nci, Portekiz de 3'üncü sıradaki yerini korudu.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 15 Mart'ta açıklanacak. 

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

Sıra Takım Puan Değişim
1 Almanya 1602     -
2 Brezilya 1484       -
3 Portekiz 1358       -
4 Arjantin 1348       -
5 Belçika 1325         -
6 İspanya 1231        -
7 Polonya 1213       -
8 İsviçre 1190          -
9 Fransa 1183         -  
10 Şili 1153              -

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