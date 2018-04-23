Türkiye adaylık dosyasını UEFA'ya sunuyor

2024 Avrupa Şampiyonası'nın ev sahipliği yarışında yeni bir aşamaya geçiliyor. Türkiye, adaylık dosyasını 26 Nisan Perşembe günü UEFA'ya sunacak. Diğer aday Almanya ise dosyasını 25 Nisan'da teslim edecek

İsviçre'de UEFA'ya sunulacak dosyada, Türkiye'nin organizasyona her açıdan hazır olduğu vurgulanacak.

EURO 2016 adaylığında proje olarak sunulan statların da yapımının tamamlandığı belirtilecek. Ayrıca, güçlü devlet desteğine vurgu yapılacak ve organizasyonun başarısı için devletin verdiği garanti dile getirilecek.

UEFA'ya dosya teslim ziyaretine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Birinci Başkan vekili Servet Yardımcı ve Organizasyonlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Cengiz Zülfikaroğlu katılacak.

Türkiye'nin ev sahipliğindeki rakibi Almanya ise dosyasını bugün saat 11'de UEFA yönetimine sunacak.

Alman heyetinde Federasyon Başkanı Reinhanrd Grindel ile eski milli futbolcu Philipp Lahm yer alacak.

TÜRKİYE Mİ? ALMANYA MI?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahibi kim olacak? Türkiye mi, Almanya mı? UEFA Tarihi bir kararın eşiğinde.

UEFA, EURO 2024'ün ev sahibini belirlemek için yoğun mesai yapacak. İnceleme ve değerlendirme çalışmalarının ardından karar 27 Eylül'de açıklanacak.

Türkiye'nin organizasyona 1988 yılında ev sahipliği yapan Almanya'ya göre daha avantajlı konumda olduğu kaydediliyor.