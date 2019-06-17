Efsane kaptan Totti, Roma’ya veda ediyor. İtalyan medyası, Totti'nin ayrılışına gerekçe olarak, Kulüp Başkanı Pallotta ile yaşadığı sorunları gösterdi

İtalya Serie A'nın önemli kulüplerinden Roma, efsane futbolcusuna ikinci kez veda ediyor. 25 yıl Roma forması giyen ve 2017'de yeşil sahalara veda eden Francesco Totti, kulüpte yürüttüğü yöneticilik görevini de bırakma kararı aldı. İtalya Milli Olimpiyat Komitesi merkezinde düzenleyeceği basın toplantısı ile kararını açıklayacak olan efsane kaptana, İtalyan medyası da geniş yer ayırdı. "Totti karar verdi, ayrılıyor" manşeti atan Corriere dello Sport, ayrılığa gerekçe olarak, Totti ile Kulüp Başkanı James Pallotta arasındaki anlaşmazlığı gösterdi. La gazzetta dello Sport da Totti'nin, "Başkan Pallotta'nın son dönemlerdeki açıklamalarından sonra devam edemeyeceğimi anladım" ifadesine sayfasında yer verdi. İtalyan gazeteleri, Baskan James Pallotta'nın ayrılması durumunda, Totti'nin Roma'ya geri dönebileceğine de dikkat çekti. Başkent ekibinde geçtiğimiz günlerde teknik direktör Di Francesco da görevinden ayrılmıştı.