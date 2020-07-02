Tottenham’a bir darbe de Sheffield United’tan

Premier Lig'in 32. haftasında Sheffield United ile Tottenham, Bramall Lane'de karşılaştı. Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-1 kazandı.

Sheffield'e galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Sander Berge, 69. dakikada Lys Mousset ve 84. dakikada Oliver McBurnie kaydetti.

Tottenham'ın tek golü ise; 90. dakikada Harry Kane'den geldi.

Karşılaşmanın 33. dakikasında Harry Kane'nin Tottenham adına kaydettiği gol, elle oynama gerekçesiyle VAR'dan döndü ve iptal edildi.

Bu sonuçla beraber Sheffield United, ligde aranın sona ermesinden sonra çıktığı 4. maçında ilk kez kazandı. Sheffield ekibi, daha önceki 3 maçta 1 beraberlik ve 2 yenilgi almıştı.