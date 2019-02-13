Tottenham ve Real Madrid tur kapısını araladı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiliz ekibi Tottenham konuk ettiği Alman ekibi B.Dortmund’u 3-0 mağlup ederek tur kapısını araladı. Karşılaşmanın ilk devresi 0-0 tamamlanırken, Tottenham’a galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Son Heung-Min, 83. dakikada Vertonghen ve 87. Dakikada Llorent attı.

Gecenin diğer karşılaşmasında ise Hollanda takımı Ajax konuk ettiği İspanyol devi Real Madrid’e 2-1 mağlup oldu. Real Madrid 53. dakikada Benzema ile öne geçerken, 75. dakikada Ziyech Ajax’a beraberliği getiren golü attı. Real Madrid’e galibiyeti getiren golü 87. dakikada Asensio attı.