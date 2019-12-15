Tottenham uzatmada kazandı

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Tottenham, uzatmada bulduğu golle Wolverhampton'ı 2-1 mağlup etti. Wolverhampton'ın 11 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Wolverhampton'ın golü 67. dakikada Adama Traore'den gelirken, Tottenham'ın gollerini 8. dakikada Mouro ve 90+1'de Vertonghen kaydetti.
JoseMourinho'nun menajerliğe getirilmesinin ardından çıkışa geçen Tottenham, Wolverhampton deplasmanından 3 puanla ayrılarak puanını 26'ya çıkardı.
11 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Wolverhampton puanını 24 puanda kaldı.