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Tottenham uzatmada kazandı

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Tottenham uzatmada kazandı

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Tottenham, uzatmada bulduğu golle Wolverhampton'ı 2-1 mağlup etti. Wolverhampton'ın 11 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Wolverhampton'ın golü 67. dakikada Adama Traore'den gelirken, Tottenham'ın gollerini 8. dakikada Mouro ve 90+1'de Vertonghen kaydetti.

JoseMourinho'nun menajerliğe getirilmesinin ardından çıkışa geçen Tottenham, Wolverhampton deplasmanından 3 puanla ayrılarak puanını 26'ya çıkardı. 

11 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Wolverhampton puanını 24 puanda kaldı.

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