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Tottenham koronavirüsle mücadele için stadını açtı

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, stadının kapılarını ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yürütülen mücadele için açtı

Tottenham koronavirüsle mücadele için stadını açtı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tottenham Hotspur Stadı koronavirüsten etkilenen ihtiyaç sahibi kişilere yardım için kullanılmaya başlandı.

Bu kapsamda, ilk olarak stadın otoparkının ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak gıda malzemelerinin muhafaza edildiği bir depoya dönüştürüldüğü belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kulüp Başkanı Daniel Levy, topluma karşı bir sorumlulukları olduğunu belirterek, "Koronavirüsle mücadelede yer alan herkesin ortaya koyduğu çabadan gurur duyuyoruz. Bugünü, bu çabalara kulüpçe destek olmak için yapabileceklerimizin bir başlangıcı olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

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