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Tottenham kazanmasını bildi

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İngiltere Premier Lig'de 7. hafta maçında Tottenham, 10 kişi kaldığı maçta Southampton'ı 2-1 mağlup etti

Tottenham kazanmasını bildi
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Premier Lig'in 7. haftasında geçen hafta Leicester City'e 2-1 mağlup olan Tottenham, sahasında Southampton'ı konuk etti. Maçtan ev sahibi ekip, 2-1 galip ayrıldı.

TRT SPOR'dan canlı yayınlanan karşılaşmada Tottenham, 24. dakikada NDombèlé ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekipte Serge Aurier 31. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Konuk Southampton eksik kalan rakibi karşısında 39. dakikada Dany İngs ile eşitliği yakaladı: 1-1 

Kırmızı kart ve golün moral bozukluğunu kısa sürede üzerinden atan Tottenham, golcüsü Harry Kane ile 43. dakikada yeniden öne geçti: 2-1

İlk yarısı bu skorla tamamlanan mücadelenin ikinci yarısından gol sesi gelmedi.

Bu galibiyetle Tottenham, puanını 11'e çıkarırken Southampton 10 puanda kaldı.

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