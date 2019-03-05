Tottenham çeyrek finalde

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmalarından olan Borusia Dortmund – Tottenham mücadelesini konuk ekip 1-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı. Tottenham’a galibiyeti getiren golü 48. dakikada Hary Kane attı. İlk maçı da Tottenham 3-0 kazanmıştı.
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