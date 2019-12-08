Tottenham, Burnley’i parçaladı

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Tottenham, birbirinden güzel gollere sahne olan mücadelede Burnley'i 5-0 mağlup etti. Kuzey Londra ekibinde Güney Koreli Heung-min Son, uzun zaman hafızalardan silinmeyecek bir gole imza attı

Teknik direktör JoseMourinho ile yeni bir serüvene yelken açan Tottenham, Premier Lig'in 16. haftasında Burnley karşısında adeta gol şov yaptı. Ev sahibi Tottenham, Burnley'i 5-0 yendi. Tottenham'ın golleri Harry Kane(2), LucasMoura, Son ve MoussaSissoko'dan geldi.

Bu sonuçla Tottenham puanını 23'e çıkarırken, Burnley 19 puanda kaldı.

Maça hızlı başlayan Tottenham Hotspur, 5. dakikada İngiliz golcü Harry Kane'in yaklaşık 25 metreden attığı golle 1-0 öne geçti.

Burnley 10 dakika dolmadan 2. golü yedi. Burnley ceza sahasında yaşanan karambolde boşta kalan topu ağlarla buluşturan LucasMoura, takımını 9. dakikada 2-0'lık üstünlüğe taşıdı.

Kendi yarı sahasından kazandığı topla yaklaşık 60 metre mesafe katederekBurnley savunmasını adeta yaran Heung-min Son, dakikalar 32'yi gösterirken yaptığı plase vuruşla topu ağlara gönderdi. Son, uzun zaman hafızalardan çıkmayacak bir gole imza attı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Tottenham'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Mücadelede perdeyi açan Harry Kane 54. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve Burnley kalecisi Gazzaniga'yı mağlup ederek skoru 4-0 yaptı.

Tottenham'ın gol şovunu sürdürdüğü maçta bu kez MoussaSissoko sahneye çıktı ve attığı golle 74. dakikada skoru 5-0'a getirdi.

Maçta başka gol olmayınca Tottenham, evinde karşılaştığı Burnley'i 5-0'lık skorla mağlup etti.