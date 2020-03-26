Tokyo 2020'nin ertelenmesine en çok o üzüldü

2020 Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmesine en fazla üzülenlerden biri Birleşik Amerikalı sporsever Ron Isbell oldu. Bugüne kadar 12 Olimpiyatı yerinde takip eden Ron Isbell, kararın kendisinde hayal kırıklığı yarattığını söyledi

Olimpiyat macerası, bir çekilişte kazandığı biletle başladı.

Tam 12 olimpiyatı yerinde takip etti.

Ron Isbell, ilk kez 1988 Calgary Kış Oyunları sırasında olimpiyatla tanıştı.

Bir çekilişten kazandığı 10 günlük bilet sayesinde oyunları izleyen Birleşik Amerikalı için spor artık tutkuya dönüştü.

Daha sonra düzenlenen yaz ve kış olimpiyatlarının tamamını yerinden takip etti.

Koronavirüs salgını sebebiyle oyunların 1 sene ertelenmesine en çok üzülenlerden biri de Ron Isbell oldu.

Emekli muhasebeci, kararın kendisinde hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

Yarışmalara bilet alabilmek için çok uğraştığını belirten Isbell, edindiği biletlerin bir sonraki yıl için de geçerli olmasını bekliyor.

2021 yılındaki oyunların ise çok daha heyecanlı geçeceğinden emin.