banner411
banner69
GKK’da asker alımı ve seferberlikler ertelendi
GKK’da asker alımı ve seferberlikler ertelendi
38 0
“Toplumsal Dayanışma İçin 1. Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketini” açıkladı.
“Toplumsal Dayanışma İçin 1. Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketini” açıkladı.
42 0
 
Spor dünyası koronavirüse karşı mücadelede
Spor dünyası koronavirüse karşı mücadelede
20 0
14 0
Tokyo Olimpiyat Oyunları ertelendi
Tokyo Olimpiyat Oyunları ertelendi
26 0
Hayvancının okka isyanı
Hayvancının okka isyanı
95 0
Özmerter, özel uçağıyla sağlık malzemesi taşıyor
Özmerter, özel uçağıyla sağlık malzemesi taşıyor
1.4B 0
banner374

Tokyo 2020'nin ertelenmesine en çok o üzüldü

banner27

2020 Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmesine en fazla üzülenlerden biri Birleşik Amerikalı sporsever Ron Isbell oldu. Bugüne kadar 12 Olimpiyatı yerinde takip eden Ron Isbell, kararın kendisinde hayal kırıklığı yarattığını söyledi

Tokyo 2020'nin ertelenmesine en çok o üzüldü

Olimpiyat macerası, bir çekilişte kazandığı biletle başladı.

Tam 12 olimpiyatı yerinde takip etti.

Ron Isbell, ilk kez 1988 Calgary Kış Oyunları sırasında olimpiyatla tanıştı.

Bir çekilişten kazandığı 10 günlük bilet sayesinde oyunları izleyen Birleşik Amerikalı için spor artık tutkuya dönüştü.

Daha sonra düzenlenen yaz ve kış olimpiyatlarının tamamını yerinden takip etti.

Koronavirüs salgını sebebiyle oyunların 1 sene ertelenmesine en çok üzülenlerden biri de Ron Isbell oldu.

Emekli muhasebeci, kararın kendisinde hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

Yarışmalara bilet alabilmek için çok uğraştığını belirten Isbell, edindiği biletlerin bir sonraki yıl için de geçerli olmasını bekliyor.

2021 yılındaki oyunların ise çok daha heyecanlı geçeceğinden emin.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.