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Timo Werner artık Premier Lig'de

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Chelsea, Leipzig forması giyen Timo Werner'i kadrosuna kattığını açıkladı

Timo Werner artık Premier Lig'de

Adı bir başka Premier Lig ekibi Liverpool ile de anılan Werner, Chelsea'ye transfer oldu. İngiliz kulübü bu transfer için Leipzig'e 53 milyon euro ödeyecek.

Werner'i transfer ettikleri için heyecanlı olduklarını belirten Chelsea Direktörü Marina Granovskaia "Avrupa'nın en çok istenen oyuncusuydu. Hem genç, hem yüksek potansiyelli, hem de kendini ispat etmiş bir oyuncu." dedi. 

Transfer sonrası konuşan Timo Werner de "Chelsea'ye imza attığım için çok mutluyum. Bu büyük kulübe katılmak, kariyerimin en gurur verici anı. Chelsea'yle buluşacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum. Birlikte çok başarılı işlere imza atacağız." ifadelerini kullandı. 

Golcü oyuncu bu sezon Bundesliga'da 43 maçta 32 gol, 13 asistlik performans sergiledi. 

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Etiketler; #Premier Lig #Chelsea
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