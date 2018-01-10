Tevez yuvaya döndü

Carlos Tevez, Boca Juniors ile üçüncü dönemine başladı. 33 yaşındaki futbolcu alt yapısından yetiştiği Arjantin ekibi ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Tevez ile birlikte Trabzonspor'dan ayrılan Emmanuel Mas da Boca Juniors'a imzayı attı

Carlos Tevez yeniden Boca Juniors'ta... Arjantinli forvet alt yapısından yetiştiği kulübe döndü. 2001-2004 ile 2015-2016 yıllarında Boca Juniors forması giyen Tevez için üçüncü dönem başladı.

Tevez, imza töreninde "Neden ayrıldığımın ya da neden döndüğümün hiçbir önemi yok. En önemli şey şu an. Döndüm, mutluyum ve önümdeki 2 yılın tadını çıkarmak istiyorum" diye konuştu.

Carlos Tevez; Manchester City, Manchester United ve Juventus gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde oynadı.

Son olarak Çin ekibi Shanghai Shenhua'ya transfer olan Arjantinli yıldız, 38 milyon Avroluk maaşıyla dünyanın en çok kazanan futbolcuları arasına girmişti.

Çin'de kendisinden bekleneni veremeyen Carlos Tevez, uzun sakatlıkları ve fazla kiloları ile sık sık gündemde yer aldı.

20 maçta 4 gol atan Tevez, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kala Boca Juniors'a transfer oldu.

Boca Juniors, Tevez ile birlikte Trabzonspor'dan transfer ettiği sol kanat oyuncusu Emmanuel Mas'a da imzayı attırdı.

