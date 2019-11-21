Teknik direktörü bombaladılar

Güney Kıbrıs Milli Takımı alt yapı teknik direktörü AndrienHacıaleksandrou bombalı saldırıya uğradı.Kıbrıs Antrenörler Birliği'nden yapılan açıklamaya göre teknik direktör AndrienHacıaleksandrou'nun aracına bomba yerleştiren teröristler amacına ulaşamadı. Kıbrıs Antrenörler Birliği açıklamasında bu olayı şiddetle kınadıklarını,meslektaşlarının yanında olduklarını ve en kısa zamanda siyasi yetkililer ile polisin bu olayı aydınlatarak adaleti sağlamaları gerektiğine dikkat çekti.Birlik açıklamasında, terör eylemlerinin ülkede futbola zarar vermesinin yanında toplumu da gerdiğini ve halkı korkuya sürüklediğini ifade edildi.