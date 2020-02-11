Tek hayali dünyanın en yaşlı futbolcusu olmak

Mısır 3'üncü liginde bir takım tarafından kabul edilen 75 yaşındaki EzzeldineBahader, şimdi iki maçta forma giyerek Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer almayı hedefliyor

Profesyonel Futbol oynamak yıllar kurduğu bir hayaldi...Ta ki 75 yaşına kadar... EzzeldineBahader sonunda bu rüyasını kendisini Mısır Futbol Federasyonu`na kaydettirerek gerçekleştirdi.

4 çocuk babası ve 6 torun sahibi olan Bahader, 6 yaşında Kahire sokaklarında futbol oynamaya başladı. Bir yandan amatör olarak futbol oynadı. Bir yandan da mesleği olan inşaat mühendisliği danışmanlığı yaptı.

Ancak profesyonel bir forvet olma hayali onu hiç terk etmedi. Sonunda 75 yaşında Mısır üçüncü liginde oynayan bir kulüp tarafından kabul edildi.

Şimdi gözünü rekora dikti. Bahader`in dünyanın en yaşlı profesyonel futbolcusu olarak tanınması için, 90 dakikalık iki maç oynaması gerekiyor.