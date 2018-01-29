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Tayfun Korkut Stuttgart'ta

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Tayfun Korkut Stuttgart'ta
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Stuttgart’ın yeni teknik direktörü Tayfun Korkut oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 43 yaşındaki Korkut ile 2018-19 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Korkut'un yarın kırmızı-beyazlı ekibin antrenmanını yöneteceği kaydedildi.

Korkut, futbol kariyerini noktaladıktan sonra İspanya'da Real Sociedad, Almanya'da Hoffenheim ve Stuttgart’ın genç takımlarını çalıştırdı.

2012'den sonra Türk Milli Takımı’nda antrenörlük yapan Korkut, sonrasında Almanya’da Hannover 96, Kaiserslautern ve Bayer Leverkusen’in teknik direktörlüğünü yaptı.

Bundesliga'da son 7 maçta 6 mağlubiyet alan Stuttgart, dün teknik direktörü Hannes Wolf'un görevine son vermişti.

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