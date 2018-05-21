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Taraftar sahaya indi, Legia Varşova şampiyon oldu

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Polonya’da Ekstraklasa takımlarından Lech Poznan ile Legia Varşova maçında taraftar sahaya indi. Ligin son mücadelesi olan karşılaşma yarıda kalırken, Legia Varşova hükmen galip sayıldı. Bu sonuçla konuk takım şampiyon oldu

Taraftar sahaya indi, Legia Varşova şampiyon oldu
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Polonya'da Legia Varşova, Lech Poznan deplasmanında şampiyonluğa uzandı. Normal sezonu, Legia Varşova'nın 1 puan üzerinde lider tamamlayan Lech Poznan, Şampiyonluk Grubu'nda ise yalnızca 1 galibiyet alarak zirvenin gerisinde kaldı. Ligdeki son maçında, Legia Varşova'yı konuk eden Lech Poznan, 10. ve 69. dakikalarda yediği gollerle geriye düştü. Dakikalar 76'yı gösterdiğinde ev sahibi ekip taraftarları önce sahaya yabancı ve yanıcı maddeler attı, ardından da tribünleri aşarak sahaya girdi.

Yaşanan bu durumun ardından yetkililer, karşılaşmayı tatil ederken, şampiyonu belirleyecek olan bu karşılaşmada yetkililer olağanüstü toplanıp bir karara vardı. Alınan karar sonrasında ev sahibi ekip hükmen mağlup ilan edildi. Lech Poznan yetkilileri karara itiraz etmeyeceklerini belirtti. Alınan kararla birlikte Legia Varşova, puanını 70'e yükseltti ve en yakını rakibi Jagiellonia'nın 3 puan önünde ligi bitirerek üst üste 3. şampiyonluğuna uzandı.  

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