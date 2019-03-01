Talisca takım satın aldı, başına annesini getirdi

Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca, Bahia şehrinde faaliyet gösteren Esporte Clube Olimpia takımının tüm haklarını satın alındığını duyurdu

Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca, ülkesi Brezilya'da kulüp satın aldı. Çocukluk hayalinin gerçekleştiğini ifade eden Sambacı, kulübün başkanlık koltuğuna da annesini oturttu.

Beşiktaş'taki serüveni sezon başında son bulan Anderson Talisca, ülkesi Brezilya'da kulüp aldı.

25 yaşındaki oyuncu, Bahia şehrinde faaliyet gösteren Esporte Clube Olimpia takımının tüm haklarını satın alındığını duyurdu.

Kulübünün başkanlık koltuğunu da annesini oturtan Talisca'nın, İtalyan vatandaşı bir ortağı da olduğu öğrenildi.

Çin Süper Ligi'nde Guangzhou forması giyen Brezilyalı oyuncu, kurduğu hayali gerçekleştirdiğini söyledi.

Talisca, ''Mahalledeki çocukları toplayarak turnuva yaptırırdım. Parasal olayı hallettikten sonra güvendiğim insanlarla birlikte bu hayali gerçekleştirdim" şeklinde konuştu.