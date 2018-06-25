Suudi Arabistan, 3 puanla veda etti

2018 FIFA Dunya Kupası A Grubu’nda ilk iki maçlarını kaybeden ve bir üst tura çıkma şansını yitiren iki takım, Suudi Arabistan ve Mısır karşı karşıya geldi.

Volgograd Arena'daki mücadeleyi Suudi Arabistan 2-1 kazandı.

Mısır, Salah ile 22. dakikada golü bulurken Suudi Arabistan, Salman Al Faraj'ın 45. dakikada penaltıdan attığı golle beraberliği sağladı. Suudi Arabistan'a galibiyeti getiren golü ise 90+4'te Salem Al Dawsari attı.

Ayrıca mücadelenin 41. dakikasında Suudi Arabistan, Al Muwallad'ın ayağından bir de penaltı kaçırdı.

Bu sonuçla daha önce gruptan çıkma şanslarını yitiren iki takımdan Suudi Arabistan 3 puanla, Mısır ise puansız turnuvaya veda etti.