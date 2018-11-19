Survivor Sabriye dünya şampiyonu oldu

‘Survivor Sabriye’ olarak ünlenen kickboksçu Sabriye Şengül ikinci kez dünya şampiyonu oldu.

Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını tüm Türkiye’ye duyuran kickboksçu Sabriye Şengül, Avusturya'da büyük başarı imza attı.



30 yaşındaki sporcu, Avusturya’nın başkenti Viyana'da yapılan Vendetta Profesyonel Dünya Kick Boxing Şampiyonluk ISKA Kemer Maçı’nda Avusturyalı rakibi Christin Fedller'i yenerek ikinci kez dünya şampiyonu oldu.



Avusturya'dan ve birçok Avrupa ülkesinden Sabriye Şengül'ü desteklemek için gelenler Viyana'ya akın etti. Salonun tamamı dolu olduğu birçok seyirci maçı salon dışında takip etti.

Şampiyonluk sonrasında konuşan Sabriye Şengül, “Ülkeme bu güzel ISKA Dünya Kick Boxing şampiyonluk kemerini kazandırıp, ikinci kez dünya şampiyonu olarak ülkeme döneceğim için çok mutluyum” dedi.



Şengül, en büyük hedefinin şimdi Bellator'da yapılacak olan şampiyonluk kemerini almak olduğunu söyledi.