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Süperclassico ikinci kez ertelendi

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Süperclassico ikinci kez ertelendi
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Süperclassico olarak isimlendirilen River Plate ile Boca Juniors arasında oynanacak Libertadores Kupası finali rövanş maçı için bir erteleme kararı daha geldi.

River Plate ile Boca Juniors arasında Cumartesi günü oynanması gereken ancak karşılaşma öncesi çıkan olaylar nedeniyle 25 Kasım Pazar günü oynanmasına karar verilen Libertadores Kupası finali rövanş maçı bir kez daha ertelendi.

Diğer yandan oyuncuları biber gazından zehirlenen, camlardan vücutlarında kesikler oluşan Boca Juniors Kulübü, Pazar günü CONMEBOL'e başvuru yaparak ve 2015 yılında yine River Plate ile oynadıkları maçla ilgili verilen kararları emsal göstererek hükmen galibiyet talep etti.

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