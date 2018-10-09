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Stuttgart’ın yeni teknik direktörü Weinzierl

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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Stuttgart’ın yeni teknik direktörü Markus Weinzierl oldu

Stuttgart’ın yeni teknik direktörü Weinzierl
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Alman Kulübünden yapılan açıklamada, Weinzierl ile 2019-2020 sezonunun sonuna kadar geçerli olacak sözleşme imzalandığı belirtilerek, 43 yaşındaki Alman teknik direktörün yarın yapılacak antrenmanı yöneteceği ifade edildi.

Stuttgart Kulübünün başkanı Wolfgang Dietrich, tecrübeli ve aynı zamanda iddialı bir teknik direktörü takımın başına getirmelerinden dolayı memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Alman teknik direktör 2012-2016 yıllarında Augsburg, 2016-2017 sezonunda da Schalke 04'ü çalıştırmıştı

Bu sezon 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak ligde 5 puanla son sırada yer alan Stuttgart, iki gün önce Tayfun Korkut’un görevine son vermişti.

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