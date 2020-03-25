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Spor dünyası koronavirüse karşı mücadelede

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Spor dünyasının önde gelen isimleri koronavirüs salgınına karşı yürütülen mücadeleye destek oluyor. Manchester City teknik direktörü Guardiola ile Barcelona'nın yıldızı Messi İspanya'daki çalışmalar için birer milyon euro bağışta bulunurken SergioRamos’ta sağlık malzemesi bağışında bulundu

Spor dünyası koronavirüse karşı mücadelede

Koronavirüs salgının giderek yaygınlaştığı ülkelerden biri de İspanya. Ülkenin en önemli futbol şehirlerinden Barcelona'da vaka sayısı 8 bine yaklaştı.

Katalan bölgesinde salgınla mücadeleye futbolun önemli isimleri de destek oluyor. 

Barcelona altyapısında yetişen ve takımın bir zamanlar teknik direktörlüğünü de yapan PepGuardiola, Barcelona Tıp Koleji ve AngelSoler Daniel Vakfına 1 milyon euro bağışta bulundu.

Katalan ekibinin yıldızı LionelMessi de kentte bir hastaneye 1 milyon euro bağışladı.

Hastaneden yapılan açıklamada Arjantinli yıldıza teşekkür edildi.

RAMOSTAN ÖNEMLİ BAĞIŞ

Öte yandan İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in kaptanı SergioRamos, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele için sağlık ekipmanı bağışında bulunduğunu açıkladı

İspanyol oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesine 264 bin 571 maske, 15 bin test ve 1000 koruyucu ekipman bağışladığını duyurdu.

Ramos, bağışı Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) aracılığıyla yaptığını ve malzemelerin 27 Mart Cuma günü İspanya'ya ulaşacağını belirtti.

UNICEF'in hesabından yapılan açıklamada da aynı zamanda UNICEF elçisi olan Ramos'a yardımları için teşekkür edildi.

Koronavirüs kaynaklı 3 bin 434 ölümle İtalya'nın ardından dünyada en fazla ölümün yaşandığı ikinci ülke olan İspanya, sağlık ekipmanı konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor.

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