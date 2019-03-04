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Sponsorluk savaşları

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Manchester City'nin Puma ile 10 yıllık 650 milyon Sterlin'e anlaştığı forma sponsorluğu, endüstriyel futbolda ekonominin ne noktaya geldiğini bir kez daha gösterdi

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Sponsorluk savaşları

Premier Lig şampiyonu Manchester City, şu anki forma sponsoru Nike’ın yerine önümüzdeki sezondan itibaren geçerli olmak üzere Puma ile uzun süreli bir anlaşma imzaladı.

Temmuz ayında başlayacak olan anlaşmanın detayları henüz açıklanmadı ama İngiliz basınında çıkan haberlerde 10 yıl için 650 milyon sterlin değerinde olduğu iddia ediliyor. Anlaşma kulübün kadın ve gençlik ekipleri dahil olmak üzere pilot takımları olan Melbourne City, Girona, Club Atletico Torque ve Sichuan Jiunjiu’yu da kapsayacak. 
Manchester City cephesi yapılan anlaşmayı “eşi benzeri görülmemiş bir ortaklık” olarak yorumluyor.

Tarihinin en büyük anlaşmasını yapan Puma’nın hedefi, forma üretimindeki başarısını oyun, moda ve müzik gibi alanlarda da maksimum seviyeye çıkarmak.

Premier Lig’deki diğer büyük sponsorluk anlaşmaları arasında Manchester United’ın Adidas ile olan ve yıllık 75 milyon sterlin değerindeki ortaklığı ayrıca Chelsea’nin Nike ile olan birlikteliği bulunuyor. 

YEŞİL SAHALARDAKİ REKABET DIŞARIYA SIÇRADI

Futbolda artık forma sponsorluğu kulüpler için büyük bir para kaynağı. Yıllar içinde hızla büyüyen futbol endüstrisinde para her kulüp için önemli bir rol oynuyor. Bu nedenle kulüpler Nike, Adidas, Puma gibi forma sponsorlarıyla rekor anlaşmalar imzalıyor.

Yeşil sahalar dışında artık büyük kulüpler arasında sponsorluk anlaşmaları için de büyük bir rekabet yaşanıyor. Son olarak Manchester City, Alman firması Puma ile 10 yıllık 650 milyon sterlin değerinde bir anlaşma imzaladı. Ekim ayında da Arsenal, Adidas ile 300 milyon sterline anlaşmıştı.

Real Madrid’in de Kasım ayında Adidas ile 10 yıllığı 1 milyar sterlin olan ve ezeli rakipleri Barcelona’nın Nike ile olan anlaşmasını ezecek bir anlaşma için görüştüğü iddia ediliyor. 

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