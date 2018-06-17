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Son şampiyondan "ACI" başlangıç

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2018 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda son şampiyon Almanya, Meksika'ya 1-0 yenildi ve turnuvaya kötü bir başlangıç yaptı

Son şampiyondan "ACI" başlangıç
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Başkent Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda oynanan karşılaşmada Meksika, 35. dakikada Lozano ile 1-0 öne geçti. Mücadelenin kalan süresinde başka gol olmadı ve Meksika, güçlü rakibini 1-0 mağlup ederek sürprize imza attı.

Rusya'nın organize ettiği 2018 FIFA Dünya Kupası'nda F Grubu ilk maçında son Dünya Kupası Şampiyonu Almanya, Moskova'nın Luzhniki Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Almanya'nın favori olarak çıktığı karşılaşmada Meksika, ortaya koyduğu hücum futboluyla alkış alırken, 35. dakikada Hirving Lozano'nun attığı golle galibiyete uzanmayı başardı.

Mesut Özil'in 90 dakika forma giydiği mücadele İlkay Gündoğan süre almadı. Beşiktaş'ın eski yıldızı Mario Gomez, 79. dakikada oyuna dahil oldu ancak etkili olamadı.

Meksika kalecisi Ochoa'nın yıldızlaştığı karşılaşmada Almanya, tam 7 turnuva sonra açılış maçında kaybetti. Almanya'yı ilk yarıda bulduğu golle mağlup eden Meksika, turnuvaya 3 puanla başladı. 

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