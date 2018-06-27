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Son şampiyon Dünya Kupası'na veda etti

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2018 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nun son maçında turnuvanın favori isimlerinden Almanya, Güney Kore'ye 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti

Son şampiyon Dünya Kupası'na veda etti
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Rusya'nın ev sahibi olduğu 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Güney Kore ile Almanya, Kazan Arena'da karşı karşıya geldi.
İlk yarının golsüz eşitlikle tamamlandığı mücadelenin son dakikalarında Almanlar, büyük şok yaşadı. 90. dakikada Kim Young-Gwon'un golüyle Güney Kore 1-0 öne geçerken, 90+6. dakikada Heung-Min Son skoru 2-0'a taşıdı. İlerleyen dakikalarda Almanya'nın atakları sonuçsuz kalınca, Güney Kore tarihi bir skora imza attı. Bu sonuçla Almanya ve Güney Kore turnuvaya veda etti.  

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