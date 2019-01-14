Solskjaer, 73 yıllık rekoru kırdı

Ole Gunnar Solskjaer, efsanesi olduğu Manchester United'da teknik adam olarak da kulüp tarihine adını yazdırdı.
Norveçli çalıştırıcı, ilk sezonunda; 1946 yılında 4'te 4 yapan Sir Matt Busby'nin rekorunu geçen hafta tekrarlamıştı.
Bu hafta Tottenham Hotspur'a konuk olan "Kırmızı Şeytanlar", Londra temsilcisini Marcus Rashford'un attığı golle 1-0 devirmeyi başardı.
Başarılı çalıştırıcı, United tarihinde ilk sezonunda ilk 5 maçından galip ayrılan ilk teknik direktör oldu.
Manchester ekibinin başına ''Geçici olarak'' getirilen Solskjaer, böylece 73 yıllık rekoru kırdı.