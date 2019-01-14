Manchester United'ın başında çıktığı ilk 5 lig maçında galibiyet elde eden Ole Gunnar Solskjaer, 73 yıllık rekoru kırdı

Ole Gunnar Solskjaer, efsanesi olduğu Manchester United'da teknik adam olarak da kulüp tarihine adını yazdırdı.

Norveçli çalıştırıcı, ilk sezonunda; 1946 yılında 4'te 4 yapan Sir Matt Busby'nin rekorunu geçen hafta tekrarlamıştı.

Bu hafta Tottenham Hotspur'a konuk olan "Kırmızı Şeytanlar", Londra temsilcisini Marcus Rashford'un attığı golle 1-0 devirmeyi başardı.

Başarılı çalıştırıcı, United tarihinde ilk sezonunda ilk 5 maçından galip ayrılan ilk teknik direktör oldu.

Manchester ekibinin başına ''Geçici olarak'' getirilen Solskjaer, böylece 73 yıllık rekoru kırdı.