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Solskjaer, 73 yıllık rekoru kırdı

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Manchester United'ın başında çıktığı ilk 5 lig maçında galibiyet elde eden Ole Gunnar Solskjaer, 73 yıllık rekoru kırdı

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Solskjaer, 73 yıllık rekoru kırdı
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Ole Gunnar Solskjaer, efsanesi olduğu Manchester United'da teknik adam olarak da kulüp tarihine adını yazdırdı.

Norveçli çalıştırıcı, ilk sezonunda; 1946 yılında 4'te 4 yapan Sir Matt Busby'nin rekorunu geçen hafta tekrarlamıştı.

Bu hafta Tottenham Hotspur'a konuk olan "Kırmızı Şeytanlar", Londra temsilcisini Marcus Rashford'un attığı golle 1-0 devirmeyi başardı. 

Başarılı çalıştırıcı, United tarihinde ilk sezonunda ilk 5 maçından galip ayrılan ilk teknik direktör oldu.

Manchester ekibinin başına ''Geçici olarak'' getirilen Solskjaer, böylece 73 yıllık rekoru kırdı.  

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