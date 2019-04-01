Solksjaer transferde savurganlık istemiyor

Manchester United'da Ole Gunnar Solskjaer, transfer döneminde savurganlık yapmayacaklarını söyledi

Manchester United ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Ole Gunner Solskjaer, yaz transfer dönemine ilişkin planlarını Norveç televizyonunda katıldığı bir programda anlattı.

Jose Mourinho'nun, Unıted'ra 360 milyon sterlin harcadığını hatırlatan Solskjaer, "Paramızı keyfi kullanmayacağım'' dedi.

Norveçli çalıştırıcı, ''Jose'nin transferlerinden sadece Pogba ve Lukaku önemli bir etki yaptı. Alexis Sanchez'den ise hala çıkış bekliyoruz'' şeklinde konuştu.

Kulübün ekonomik açıdan hayli güçlü olduğunu belirten 46 yaşındaki teknik adam, transfer yapmak için aceleci davranmayacaklarını söyledi.

TRANSFER LİSTESİ

İngiliz basınında ise Manchester United'ın Borussia Dortmund'dan Jadon Sancho ve Chelsea forması giyen Callum Hudson Odoi ile ilgilendiği iddia edildi.

Kırmızılar, David de Gea ve Marcus Rashford ile sözleşme uzatmak istiyor.

Sezon sonunda mukaveleleri sona erecek olan Juan Mata ve Ander Herrera'nın durumları ise henüz netlik kazanmadı.