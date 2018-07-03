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Sokratis Arsenal'de

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Yunan stoper Sokratis Papastathopoulos'u Almanya'nın Borussia Dortmund takımından transfer etti

Sokratis Arsenal'de
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Arsenal ile Borussia Dortmund, 30 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda anlaştı.

Arsenal, Sokratis'in bonservisi ve sözleşme süresine ilişkin bilgi paylaşmadı ancak İngiliz basını, Londra ekibinin, Borussia Dortmund'a 20 milyon avro civarı bir ödeme yapacağını iddia etti.

Kariyerinde ülkesinin AEK, Niki Volos, İtalya'nın Genoa, Milan, Almanya'nın Werder Bremen ve Borussia Dortmund kulüplerinde oynayan Sokratis, Yunanistan Milli Takımı formasını da 79 kez giydi.

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