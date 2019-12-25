Sneijder'den, Selçuk ve Burak'a jübile daveti

Galatasaray'ın Hollandalı eski futbolcusu WesleySneijder, 3 Haziran 2020'deki jübile maçı için Türkiye'den eski takım arkadaşları Selçuk İnan ve Burak Yılmaz'ı davet etti

Galatasaray'ın ve Hollanda futbolunun efsaneleri arasına giren WesleySneijder, futbolu bırakmasının ardından jübile maçına hazırlanıyor. Sneijder, 3 Haziran 2020 tarihinde Hollanda Milli Takımı'nda, İspanya, İtalya ve Türkiye'de birlikte oynadığı futbolcular arasında oynanacak maç ile yeşil sahalara veda edecek.

WesleySneijder, Hollanda'da yapılacak jübile karşılaşmasına Türkiye'den Galatasaray'dan eski takım arkadaşları Selçuk İnan ve Burak Yılmaz'ı da çağırdı.

Öte yandan Sneijder, Hollanda basınına yaptığı açıklamada, jübile maçında daha iyi durumda olmak için çalışmalara başladığını ifade söyledi.

Teknik direktörleri JoseMourinho ve Bert Van Maarwijk'in yapacağı maçta şu isimler olacak:

"ClarenceSeedorf, PatrickKluivert, Edgar Davids, ArjenRobben, John Heitinga, Dirk Kuyt, Nigel de Jong, KhalidBoulahrouz, AndreOoijer, Mark vanBommel, GiovannivanBronckhorst, JulioCesar, JavierZanetti, SamuelEto’o, CristianChivu, MarcoMaterazzi, DejanStankovic, EstebanCambiasso, Diego Milito, FabioCannavaro, JariLitmanen, Burak Yılmaz ve Selçuk İnan."