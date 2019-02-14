banner255
Londra’da Gezip Görebileceğiniz 7 Edebî Mekan
Londra’da Gezip Görebileceğiniz 7 Edebî Mekan
31 0
40 0
 
11 0
Doğayı bu şekilde çöplük haline döndürmeyelim
Doğayı bu şekilde çöplük haline döndürmeyelim
17 0
Gün sevgililerin
Gün sevgililerin
34 0
MTG çok farklı
MTG çok farklı
43 0
Şahane İstanbul'u anlatan şahane kitaplar
Şahane İstanbul'u anlatan şahane kitaplar
21 0
banner82

Simeone 2022'ye kadar Atletico Madrid'de

banner27

Atletico Madrid, Arjantinli teknik direktör Diego Simeone'nin sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı

Simeone 2022'ye kadar Atletico Madrid'de
banner215

İspanya'nın Atletico Madrid Kulübü, Arjantinli teknik direktör Diego Simeone'nin sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı.

Atletico Madrid Kulübünün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Simeone'nin sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu.

Atletico Madrid'e 2011 Aralık ayında gelen 48 yaşındaki teknik adam, bu zamana kadar İspanyol kulübü ile 1 İspanya lig kupası (2014), 1 İspanya Kral Kupası (2013), 2 Avrupa Süper Kupası (2012, 2018), 2 UEFA Avrupa Ligi Kupası (2012, 2018), 1 İspanya Süper Kupası (2014) kazandı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.