Şili yarı finalde

Şili, Copa America çeyrek final maçında Kolombiya'yı normal süresi 0-0 biten karşılaşmada penaltılarla 5-4 mağlup etti

Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın çeyrek finalinde Kolombiya ile Şili, Sao Paulo kentindeki Corinthians Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Şili kafilesinin stada gelirken yaşadığı trafik sorunu nedeniyle karşılaşma 20 dakika gecikme ile başladı. Güney Amerika kıtasının iki iddialı takımının mücadelesinde normal süre 0-0'lık eşitlikle noktalandı.

Şili'de kaptan olarak sahaya çıkan Beşiktaşlı Gary Medel ile Fenerbahçeli Mauricio Isla, 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Şili, penaltı atışlarında Kolombiya'ya 5-4 üstünlük kurarak yarı finale yükseldi. Şili'de Arturo Vidal, Eduardo Vargas, Erick Pulgar, Charles Aranguiz ve Alexis Sanchez penaltı atışını değerlendirdi. Kolombiya'da James Rodriguez, Edwin Cardona, Juan Cuadrado ve Yerry Mina ilk 4 penaltıyı gole çevirirken, William Tesillo ise kaçırdı.