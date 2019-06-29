 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Havuzda rekora yüzdüler
Havuzda rekora yüzdüler
8 0
Opel’in 2020 model süper minisi görücüye çıktı
Opel’in 2020 model süper minisi görücüye çıktı
12 0
 
Sürücülere sinir krizleri yaşattı
Sürücülere sinir krizleri yaşattı
83 0
İncirli penaltılarla hedefe vardı
İncirli penaltılarla hedefe vardı
153 0
Akıncı, hentbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası müjdesi verdi
Akıncı, hentbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası müjdesi verdi
16 0
Canı sıkılınca, aracıyla yolu kapattı
Canı sıkılınca, aracıyla yolu kapattı
471 0
Böyle sorumsuzluk kabul edilmez
Böyle sorumsuzluk kabul edilmez
10 0
banner82

Şili yarı finalde

banner27

Şili, Copa America çeyrek final maçında Kolombiya'yı normal süresi 0-0 biten karşılaşmada penaltılarla 5-4 mağlup etti

banner315
Şili yarı finalde
banner267

Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın çeyrek finalinde Kolombiya ile Şili, Sao Paulo kentindeki Corinthians Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Şili kafilesinin stada gelirken yaşadığı trafik sorunu nedeniyle karşılaşma 20 dakika gecikme ile başladı. Güney Amerika kıtasının iki iddialı takımının mücadelesinde normal süre 0-0'lık eşitlikle noktalandı.

Şili'de kaptan olarak sahaya çıkan Beşiktaşlı Gary Medel ile Fenerbahçeli Mauricio Isla, 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Şili, penaltı atışlarında Kolombiya'ya 5-4 üstünlük kurarak yarı finale yükseldi. Şili'de Arturo Vidal, Eduardo Vargas, Erick Pulgar, Charles Aranguiz ve Alexis Sanchez penaltı atışını değerlendirdi. Kolombiya'da James Rodriguez, Edwin Cardona, Juan Cuadrado ve Yerry Mina ilk 4 penaltıyı gole çevirirken, William Tesillo ise kaçırdı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.