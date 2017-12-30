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Serie A'da ilk yarının lideri Napoli

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İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 19. haftasında Napoli, deplasmanda Crotone'u 1-0 yenerek sezonun ilk yarısını lider kapattı

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Serie A'da ilk yarının lideri Napoli
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Crotone kentinde Ezio Scida Stadı'ndaki müsabaka, şampiyonluğun güçlü adaylarından Napoli ile alt sıralardan kurtulmaya çalışan Crotone'un mücadelesine sahne oldu.

Konuk Napoli, 17. dakikada Slovak oyuncusu Marek Hamsik'in attığı golle maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda başka gol olmayınca Napoli, maçı 1-0 kazandı.

Mavi-beyazlı ekip bu galibiyetle puanını 48'e yükseltti ve henüz 19. hafta maçına çıkmayan en yakın takipçisi Juventus'un önünde ligin ilk yarısını lider bitirmeyi garantiledi.

İlk yarısı bugün yapılacak 9 maçla tamamlanacak Seria A'da sezonun ikinci devresi, 5-6 Ocak 2018'de 20. hafta mücadeleleriyle başlayacak.

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