Serie A askıya alınabilir

İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı günden güne artıyor. Son olarak 14 kent karantina altına alındı. Kararın ardından 3 haftadır ertelenen/seyircisiz oynanan Serie A maçlarının ise tamamen askıya alınması gündemde

Dünya koronavirüstehditi altında. Spor da virüs yayılımından etkileniyor. Çin'de tüm organizasyonlar durdurulurken, Formula 1'de Çin GP iptal edildi, Bahreyn GP ise seyircisiz olacak.

THY Avrupa Ligi dahil olmak üzere devam eden organizasyonlarda da mücadeleler bir bir ya iptal ediliyor, ya da erteleniyor.

İtalya ise koronavirüsün en çok etkilediği 3 ülkeden biri. Ülkede sadece son 24 saatte 49 kişi hayatını kaybetti.

Bu durum, Serie A'nın geleceğinin de tartışılmasına yol açtı. Sağlık Bakanı RobertoSperanza, bugün yaptığı açıklamada "Serie A'yı süresiz askıya alabileceklerini" açıkladı. İtalya Futbol Federasyonu ise ligin seyircisiz olarak devam etmesini istiyor.

Dün 13.30'da başlaması planlanan Parma-SPAL maçı öncesi "askıya alınmalı" açıklamasını yapan Speranza'nın ifadelerinin ardından maç öncesi ilginç anlar yaşandı.

Futbolcular sahaya çıktı, iki kez soyunma odasına girdi, birçok dedikodu arasında maçın oynanmasına karar verildi.

Yetkililer ise bugün acil koduyla toplanacak. Futbolcu sendikası ise henüz resmi açıklama yapmasa da La GazzettaDelloSport'un haberine göre futbolcular greve gitme yoluna gidebilir.