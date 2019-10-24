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Sergio Ramos'a 1 milyon euro ceza

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İspanya Milli Takımı ve Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos'a vergi kaçırma suçundan 1 milyon euro para cezası kesildi

Sergio Ramos'a 1 milyon euro ceza
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İspanya Maliyesi, 2012-2014 yıllarında imaj haklarından kazandığı gelirden vergi kaçırdığı gerekçesiyle SergioRamos'a 1 milyon euro para cezası verdi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Ramos, ödedikten sonra avukatları aracılığıyla itirazda bulunduğu söz konusu vergi borcuyla ilgili "Bu, bir cezai suç değil, idari bir para cezasıdır" ifadesini kullandı.

İspanya'da bu zamana kadar Cristiano Ronaldo, LionelMessi, JavierMascherano, AngelDi Maria, RadamelFalcao, Luka Modric, Marcelo ve teknik direktör JoseMourinho gibi futbol sektöründen çok sayıda kişi benzer şekilde vergiyle ilgili cezalar aldı.

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