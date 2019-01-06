banner237
En iyi biyografi kitapları
En iyi biyografi kitapları
23 0
Detoks etkili 5 kış besini
Detoks etkili 5 kış besini
10 0
Dünyanın Dört Bir Yanından Sıra Dışı Yasaklar
Dünyanın Dört Bir Yanından Sıra Dışı Yasaklar
21 0
Maserati Levante'ye GTS seçeneği
Maserati Levante'ye GTS seçeneği
21 0
Heyecan kasırgasında, LAÜ güldü
Heyecan kasırgasında, LAÜ güldü
9 0
Ercan’a 120 saatte 47 bin 772 yolcu
Ercan’a 120 saatte 47 bin 772 yolcu
15 0
Sarayda Kıbrıs konulu zirve
Sarayda Kıbrıs konulu zirve
21 0
Vicdani retçi Karapaşaoğlu cezaevine girecek
Vicdani retçi Karapaşaoğlu cezaevine girecek
60 0
banner82

Seleznyov Malaga yolcusu

banner27

banner210
Seleznyov Malaga yolcusu
banner215

Spor Toto Süper Lig'de Akhisarspor'da kadro dışı kaldıktan sonra adı birçok kulüple anılan Seleznyov, Malaga'ya transfer oluyor.

Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Bursaspor'un da talip olduğu iddia edilen Ukraynalı golcünün İspanya 2'nci Ligi'nde yer alan Malaga'yla anlaşmaya vardığı belirtildi.

Futbolcunun menajeriyle temas kuran Akhisar yönetimi, Seleznyov'un takımdan ayrılış şartlarıyla ilgili bilgi vermedi.

Seleznyov, geçen sezon devre arasında Karabükspor'dan transfer olduğu Ege temsilcisinde, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın kaldırılmasına büyük katkı yapmıştı.

Bu sezon başında Galatasaray'ın kapısından döndükten sonra performansı düşen 33 yaşındaki futbolcu, ligde 3 gol attı, UEFA Avrupa Ligi'nde suskun kaldı. Seleznyov, 25 Kasım'daki Bursaspor maçı öncesi antrenmanda takım arkadaşı Josue'yle kavga edip kadro dışı kaldı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.