Saracchi Galatasaray'a yakın

Galatasaray, sol bek MarceloSaracchi'nin transferi için Leipzig kulübüyle anlaşma sağladı. Bir buçuk yıllığına kiralanacak olan 21 yaşındaki oyuncu için, Alman ekibine ücret ödemeyecek

Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarına hız verdi.

Teknik direktör Fatih Terim öncelikle takımın beklerini değiştirmek istiyor.

Sarı kırmızılılar bu doğrultuda Leipzig forması giyen sol bek MarceloSaracchi’yi kadrosuna katacak.

Galatasaray, 21 yaşındaki Uruguaylı futbolcunun bir buçuk yıllığına kiralanması konusunda Alman ekibi ile anlaşma sağladı.

Leipzig'e kiralama ücreti ödemeyecek olan sarı kırmızılılar, Saracchi’ye ise yarım sezon için 800 bin euro maaş verecek.

Leipzig'de düzenli olarak forma giyemeyen ve kulübede kalan Saracchi, Muslera’nın önerisi ile gündeme alınmıştı.

Fatih Terim’in onayı sonrası harekete geçen yönetimin, yakın zamanda MarceloSaracchi’ye imza attırması bekleniyor.

21 yaşındaki futbolcu, RiverPlate’teki başarılı performansının ardından 2018 yılında 12 milyon euro'ya Leipzig'e transfer olmuştu.

Ancak bu sezon formayı Halstenberg’e kaptıran genç yetenek, daha fazla süre alacağı bir takıma gitmek istediğini kulübüne bildirdi.

Muslera’yla da görüştüğü öğrenilen Saracchi’nin, Galatasaray’ın sunduğu projeye son derece sıcak yaklaştığı ve bu nedenle teklifi kabul ettiği belirtildi.