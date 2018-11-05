Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının 4. haftası 6 Kasım Salı günü başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun 4. hafta karşılaşmaları, salı ve çarşamba günü oynanacak. Üç maçta topladığı 4 puanla D grubunun 3. sırasında yer alan Galatasaray, salı günü TSİ 23.00'te Almanya'nın Schalke 04 takımına konuk olacak.
Dördüncü hafta maçlarının programı şöyle:
6 Kasım Salı
20.55 Monaco (Fransa) - Club Brugge (Belçika)
20.55 Kızılyıldız (Sırbistan) - Liverpool (İngiltere)
23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya)
23.00 Inter (İtalya) - Barcelona (İspanya)
23.00 Tottenham (İngiltere) - PSV (Hollanda)
23.00 Napoli (İtalya) - Paris Saint-Germain (Fransa)
23.00 Schalke 04 (Almanya) - Galatasaray
23.00 Porto (Portekiz) - Lokomotiv Moskova (Rusya)
7 Kasım Çarşamba:
20.55 CSKA Moskova (Rusya) - Roma (İtalya)
20.55 Valencia (İspanya) - Young Boys (İsviçre)
23.00 Benfica (Portekiz) - Ajax (Hollanda)
23.00 Bayern Münih (Almanya) - AEK (Yunanistan)
23.00 Manchester City (İngiltere) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
23.00 Olympique Lyon (Fransa) - Hoffenheim (Almanya)
23.00 Viktoria Plzen (Çekya) - Real Madrid (İspanya)
23.00 Juventus (İtalya) - Manchester United (İngiltere)