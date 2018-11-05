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Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta heyecanı

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Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta heyecanı
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının 4. haftası 6 Kasım Salı günü başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun 4. hafta karşılaşmaları, salı ve çarşamba günü oynanacak. Üç maçta topladığı 4 puanla D grubunun 3. sırasında yer alan Galatasaray, salı günü TSİ 23.00'te Almanya'nın Schalke 04 takımına konuk olacak.

Dördüncü hafta maçlarının programı şöyle:

6 Kasım Salı

20.55 Monaco (Fransa) - Club Brugge (Belçika)

20.55 Kızılyıldız (Sırbistan) - Liverpool (İngiltere)

23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya)

23.00 Inter (İtalya) - Barcelona (İspanya)

23.00 Tottenham (İngiltere) - PSV (Hollanda)

23.00 Napoli (İtalya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

23.00 Schalke 04 (Almanya) - Galatasaray

23.00 Porto (Portekiz) - Lokomotiv Moskova (Rusya)

7 Kasım Çarşamba: 

20.55 CSKA Moskova (Rusya) - Roma (İtalya)

20.55 Valencia (İspanya) - Young Boys (İsviçre)

23.00 Benfica (Portekiz) - Ajax (Hollanda)

23.00 Bayern Münih (Almanya) - AEK (Yunanistan)

23.00 Manchester City (İngiltere) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

23.00 Olympique Lyon (Fransa) - Hoffenheim (Almanya)

23.00 Viktoria Plzen (Çekya) - Real Madrid (İspanya)

23.00 Juventus (İtalya) - Manchester United (İngiltere)

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