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Şampiyonlar Ligi'nde rövanş zamanı

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselecek takımlar, 13 Ağustos Salı günü oynanacak 10 maç sonunda belli olacak

Şampiyonlar Ligi'nde rövanş zamanı
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında heyecan 3. eleme turu rövanş müsabakaları ile devam ediyor.

Medipol Başakşehir, TSİ 21.30'da Yunanistan'ın Olympiakos takımına konuk olacak.

14 Ağustos Çarşamba günü Liverpool ile Chelsea arasında yapılacak UEFA Süper Kupa müsabakası nedeniyle, bu turdaki tüm rövanş maçları 13 Ağustos Salı günü oynanacak.

Maç programı şöyle:

19.30 Karabağ (Azerbaycan)-APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)

20.00 Rosenborg (Norveç)-Maribor (Slovenya)

20.30 Dinamo Kiev (Ukrayna)-Club Brugge (Belçika)

21.00 Kopenhag (Danimarka)-Kızılyıldız (Sırbistan)

21.00 Ferencvaros (Macaristan)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

21.30 Ajax (Hollanda)-PAOK (Yunanistan)

21.30 LASK (Avusturya)- Basel(İsviçre)

21.30 Olympiakos (Yunanistan)-Medipol Başakşehir

21.45 Celtic (İskoçya)- CFR Cluj (Romanya)

22.00 Porto (Portekiz)-Krasnodar (Rusya)

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