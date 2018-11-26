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Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının 5. haftası bugün başlayacak. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, 28 Kasım Çarşamba günü Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımına konuk olacak

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Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun 5. hafta karşılaşmaları, 27 Kasım Salı ve 28 Kasım Çarşamba günleri oynanacak.

Dört maçta topladığı 4 puanla D Grubu'nun 3. sırasında yer alan Galatasaray, çarşamba günü TSİ 20.55'te Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımına konuk olacak.

Beşinci hafta maçlarının programı şöyle:

27 Kasım Salı(TSİ)

20.55 AEK (Yunanistan) - Ajax (Hollanda)

20.55 CSKA Moskova (Rusya) - Viktoria Plzen (Çekya)

23.00 Bayern Münih (Almanya) - Benfica (Portekiz)

23.00 Olympique Lyon (Fransa) - Manchester City (İngiltere)

23.00 Hoffenheim (Almanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

23.00 Roma (İtalya) - Real Madrid (İspanya)

23.00 Juventus (İtalya) - Valencia (İspanya)

23.00 Manchester United (İngiltere) - Young Boys (İsviçre)

28 Kasım Çarşamba: (TSİ)

20.55 Atletico Madrid (İspanya) - Monaco (Fransa)

20.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Galatasaray

23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Club Brugge (Belçika)

23.00 Tottenham (İngiltere) - Inter (İtalya)

23.00 PSV (Hollanda) - Barcelona (İspanya)

23.00 Napoli (İtalya) - Kızılyıldız (Sırbistan)

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Liverpool (İngiltere)

23.00 Porto (Portekiz) - Schalke 04 (Almanya) 

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