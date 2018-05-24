Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da

2019-20 sezonu Şampiyonlar Ligi finali için iki aday bulunuyordu. İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı ve Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunan Estadio da Luz aday stadyumlardı.

Atatürk Olimpiyat Stadı, 2005 yılında Liverpool ile Milan arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmıştı.

2002 yılında yapımı tamamlanan Atatürk Olimpiyat Stadı 76.092 seyirci kpasitesine sahip.

AVRUPA LİGİ FİNALİ POLONYA'DA

UEFA Avrupa Ligi final karşılaşması ise Polonya'nın şehrinde bulunan Gdansk Arena'ya verildi.