Siyasi nedenlerle katılmadığımız Bağımsız Futbol Federasyonları Birliği (CONIFA) 2019 Avrupa Şampiyonasında şampiyon belli oldu. CONIFA tarafından Dağlık Karabağ’da düzenlenen 2019 Avrupa Şampiyonasında şampiyon Güney Osetya oldu. Finalde ev sahibi Batı Ermenistan ile karşılaşan Güney Osetya maçı 1-0 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.
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