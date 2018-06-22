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Sambacılar uzatmada hayat buldu

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Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda Brezilya, uzatmada bulduğu gollerle Kosta Rika'yı 2-0 mağlup etti. Sambacılar'ın gollerini 90+1'de Coutinho, 90+7'de Neymar attı

Sambacılar uzatmada hayat buldu
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Saint-Petersburg Stadyumu’nda oynanan maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. 

Bu kez hakem verdi, VAR "yok" dedi!

İkinci yarıda Brezilya, hücumda ağırlığını ortaya koydu ve sayısız gol pozisyonuna girdi. 78. dakikada Hollandalı hakem Björn Kuipers, Neymar’ın ceza sahası içinde düşürülmesi üzerine penaltı kararı verdi. Daha sonra Video Hakem Uygulaması'ndan (VAR) yardım alan Björn Kuipers, penaltı kararını iptal etti.

Brezilya beklediği golü ise uzatma dakikalarında buldu. 90+1. dakikada sahneye çıkan Philippe Coutinho takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Maç skorunu ise 90+7. dakikada Neymar tayin etti ve mücadele 2-0 sona erdi. Coutinho attığı golle turnuvadaki ikinci golünü kaydetti. 

Bu maçla birlikte Brezilya puanını 4’e çıkararak gruptan çıkma adına büyük bir avantaj elde etti. Kosta Rika ise ikinci maçta da puanla tanışmadı. 

Neymar, maç sonunda gözyaşlarına boğuldu 

Müsabakanın son düdüğünün çalmasının ardından Brezilya'nın yıldızı Neymar saha içinde sevinç gözyaşlarına boğuldu.

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