Sambacılar farkla çeyrek finalde

Copa Amerika'da heyecan hız kesmiyor. A Grubu'nda Brezilya, Peru'yu 5-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen ve Brezilya'nın ev sahipliğini yaptığı Kupa Amerika'nın (Copa America) A Grubu'nda son maçlar oynandı. TRT SPOR'dan canlı yayınlanan mücadelede Brezilya, Peru'ya adeta gol olup yağdı: 5-0

Sao Paulo kentindeki Arena Corinthians'ta oynanan karşılaşmada 12. dakikada Carlos Casemiro, 19. dakikada Roberto Firmino, 32. dakikada Everton Soares'in attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. İkinci yarıda gollerine devam eden Brezilya 53. dakikada Dani Alves, 90. dakikada Willian ile maçı 5-0 kazandı. Brezilya'da 90+4'te ise Gabriel Jesus penaltı kaçırdı.

Bu galibiyetle puanını 7'ye çıkaran Brezilya, grubundan çeyrek finale lider olarak çıktı.

4 puanda kalan ve grubu 3. sırada bitiren Peru'nun çeyrek finale çıkıp çıkmayacağı diğer gruplardaki maçların sona ermesiyle belli olacak.

A Grubu'nda Bolivya'yı 3-1 yenen Venezuela çeyrek finale çıkan diğer ekip oldu.

Dörder ekipten oluşan 3 grupta, ilk ikiye giren takımlar ve en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek.