banner107
Fransa Açık'ta şampiyon Nadal
Fransa Açık'ta şampiyon Nadal
7 0
Şampiyonluk penaltılarla kaçtı
Şampiyonluk penaltılarla kaçtı
227 0
Doğancı -Taşpınar yolu üzerindeki bitişik evler kül oldu
Doğancı -Taşpınar yolu üzerindeki bitişik evler kül oldu
86 0
“Medya, şiddet haberlerinde yeni bir dil kullanmalı”
“Medya, şiddet haberlerinde yeni bir dil kullanmalı”
60 0
Yas tutmanın en acı verici geleneği
Yas tutmanın en acı verici geleneği
136 0
Nissan LEAF üstünü açtı
Nissan LEAF üstünü açtı
40 0
Dünyanın en en tehlikeli yanardağları
Dünyanın en en tehlikeli yanardağları
29 0
Millilerimiz adını finale yazdırdı
Millilerimiz adını finale yazdırdı
533 0
banner82
banner147

Salah antrenmana çıktı

banner27

Salah antrenmana çıktı
banner137

Kahire'deki antrenman öncesi, sahanın ortasında milli takım oyuncularının resimlerinin yer aldığı koreografi gösterildi. Antrenmanda en büyük ilgiyi, Liverpool'un yıldız oyuncusu Mohamed Salah gördü.

25 yaşındaki oyuncunun adının anons edilmesiyle tribünlerdeki coşku doruğa ulaştı. Topla antrenmanlara başlayan yıldız oyuncu, kendimi çok daha iyi hissediyorum ve Dünya Kupası'nda maç kaçırmayacağım ifadesini kullandı.

28 yıl sonra dünyanın bir numaralı futbol organizasyonuna katılan Mısır, A grubunda ev sahibi Rusya'nın yanı sıra Uruguay ve Nijerya ile son 16 mücadelesi verecek. Mohamed Salah, Liverpool ile Real Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Sergio Ramos'un müdahalesi sonrası sakatlanmıştı.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.