Salah antrenmana çıktı

Kahire'deki antrenman öncesi, sahanın ortasında milli takım oyuncularının resimlerinin yer aldığı koreografi gösterildi. Antrenmanda en büyük ilgiyi, Liverpool'un yıldız oyuncusu Mohamed Salah gördü.

25 yaşındaki oyuncunun adının anons edilmesiyle tribünlerdeki coşku doruğa ulaştı. Topla antrenmanlara başlayan yıldız oyuncu, kendimi çok daha iyi hissediyorum ve Dünya Kupası'nda maç kaçırmayacağım ifadesini kullandı.

28 yıl sonra dünyanın bir numaralı futbol organizasyonuna katılan Mısır, A grubunda ev sahibi Rusya'nın yanı sıra Uruguay ve Nijerya ile son 16 mücadelesi verecek. Mohamed Salah, Liverpool ile Real Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Sergio Ramos'un müdahalesi sonrası sakatlanmıştı.